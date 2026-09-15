Buurt viert 5 jaar De Kuyper met feest op het plein

Uithoorn – Een plein vol mensen, de geur van versgebakken hamburgers, muziek en veel gezelligheid. Zo vierde Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Kuyper afgelopen zaterdag haar vijfjarig bestaan. Zo’n honderd buurtbewoners kwamen naar het feest en maakten er een geslaagde middag van.

Onder feestelijke tenten, tussen de slingers en ballonnen, genoten bezoekers van hamburgers in allerlei varianten: rund, kip, vegetarisch en halal. Er was volop gelegenheid om een praatje te maken met bekenden uit de buurt, maar ook om nieuwe mensen te leren kennen. De sfeer zat er goed in, mede dankzij een optreden van de 16-jarige zanger Jeremy. Kinderen speelden samen, buurtgenoten raakten met elkaar in gesprek en veel nieuwsgierige bezoekers kwamen voor het eerst binnenkijken bij MFA De Kuyper.

Verschillende ideeën

“Het was mooi om te zien hoeveel verschillende mensen uit de buurt aanwezig waren”, vertelt Marleen Gerhardus van Buurtkamer De Kuyper. “Niet alleen vaste bezoekers, maar ook mensen die eigenlijk eens wilden weten wat hier allemaal gebeurt.” Tijdens het feest werd bezoekers gevraagd wat zij nog missen in de buurt. Dat leverde verschillende ideeën op, waaronder activiteiten speciaal voor mannen en meer activiteiten in de avonduren. Ook kwamen er wensen naar voren voor nieuwe ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten.

Vijf jaar na de opening blijkt MFA De Kuyper nog altijd een plek waar buurtbewoners samenkomen, activiteiten ondernemen en nieuwe plannen bedenken. De buurtkamer hoopt de komende jaren nog meer inwoners te verwelkomen.

Zo’n honderd buurtbewoners kwamen naar het feest en maakten er een geslaagde middag van. Foto: aangeleverd.