Speciaal zwemuur voor mensen met dementie en hersenletsel

Abcoude – In Het Sporthuis Abcoude kunnen mensen met (beginnende) dementie of niet-aangeboren hersenletsel elke maandag om 11.00 uur deelnemen aan Zwemmentia en Aqua Brainwave. Tijdens dit speciale zwemuur bewegen deelnemers onder deskundige begeleiding en op hun eigen niveau. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers.

Bewegen is voor mensen met dementie of hersenletsel niet altijd vanzelfsprekend. Juist in het water blijkt vaak meer mogelijk. Het lichaam voelt lichter, bewegen gaat gemakkelijker en deelnemers ervaren meer vrijheid en vertrouwen.

Ervaren zwemonderwijzer

De lessen worden gegeven door ervaren zwemonderwijzer Astrid de Graaf-Schmeddes, ondersteund door vrijwilligers en onder toezicht van Calypso Sport. De deelnemers variëren in leeftijd en mogelijkheden. De een wandelt rustig door het water, terwijl een ander oefeningen doet of weer een paar banen zwemt.

“In het water kun je vaak meer dan je denkt”, vertelt Astrid. “Mensen bewegen vrijer, ervaren minder pijn en krijgen weer vertrouwen in hun lichaam. Soms zie je dat iets wat lange tijd niet lukte, ineens weer wél gaat. Dat zijn prachtige momenten.” Ook belangrijk is de gezelligheid. Deelnemers bewegen samen, hebben plezier en drinken na afloop gezamenlijk een kop koffie. Zo is ernaast bewegen ook volop ruimte voor contact en ontmoeting.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Meer informatie en aanmelden kan via Het Sporthuis Abcoude (www.hetsporthuisabcoude/zwemmentia-brainwave).

In Het Sporthuis Abcoude kunnen mensen met (beginnende) dementie of niet-aangeboren hersenletsel deelnemen aan Zwemmentia en Aqua Brainwave. Foto: aangeleverd.