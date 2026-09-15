Erfgoedverhalen komen tot leven in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Met bijna 2.700 geregistreerde bezoeken was Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september een groot succes in De Ronde Venen. Verspreid over de gemeente openden 17 monumenten hun deuren voor publiek. Bezoekers ontdekten bijzondere verhalen achter historische gebouwen en maakten kennis met het rijke erfgoed van de gemeente. Onder het landelijke thema ‘Veerkrachtig erfgoed’ stonden de geschiedenis, betekenis en toekomst van monumenten centraal.

Het college van burgemeester en wethouders bracht gedurende het weekend bezoeken aan diverse monumenten in De Ronde Venen. Wethouder Amber Beijer verzorgde zaterdag de officiële opening van Open Monumentendag bij Fort bij Uithoorn. Samen met de kinderburgemeesters gaf zij het startsein voor het monumentenweekend. Ook bezocht zij samen met wethouder Dylan Lochtenberg de veentrekmachine en de Morgensterkerk in Vinkeveen. Burgemeester Rosan Kocken bezocht de Oostzijdse Molen en de R.K. Cosmas en Damianuskerk in Abcoude. Wethouder Anja Vijselaar bezocht de RK-kerk H. Hart van Jezus in Vinkeveen en bracht op zondag een bezoek aan de Dorpskerk in Abcoude, Fort aan de Winkel en Fort Waver-Amstel. Wethouder Dylan Lochtenberg bezocht Fort bij Nigtevecht en bracht daarnaast een bezoek aan d’ Werkplaats en ’t Verfhuis in Vinkeveen. Op zondag bezocht hij bovendien opnieuw de Morgensterkerk in Vinkeveen.

Erfgoed van betekenis

Bezoekers konden het afgelopen weekend historische kerken, forten, molens en andere monumentale locaties ontdekken. Vrijwilligers, erfgoedorganisaties en monumenteigenaren vertelden over de geschiedenis van de gebouwen en de inspanningen die nodig zijn om dit erfgoed te behouden voor toekomstige generaties. De hoge opkomst laat zien dat het erfgoed in De Ronde Venen leeft. Op de deelnemende locaties was gedurende het hele weekend veel belangstelling van zowel inwoners als bezoekers van buiten de gemeente. Open Monumentendag bood een unieke kans om plekken te bezoeken die normaal gesproken niet altijd toegankelijk zijn en meer te leren over de verhalen die daarbij horen.

Wethouder Amber Beijer: “Open Monumentendag laat zien hoeveel bijzondere verhalen er schuilgaan achter de monumenten in onze gemeente. Het is mooi om te zien dat zoveel inwoners en bezoekers belangstelling tonen voor ons erfgoed. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werd het opnieuw een geslaagd weekend.”

Wethouder Amber Beijer opent Open Monumentendag bij Fort bij Uithoorn met kinderburgemeesters Lars Kompier en Yanaika Valentijn. Foto: aangeleverd.