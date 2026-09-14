Bekerduel Argon – Montfoort onbeslist

Mijdrecht – In een aantrekkelijke bekerwedstrijd heeft Argon voor de derde keer gelijkgespeeld. Lang bleef Argon op een 1-0 voorsprong staan, maar halverwege de tweede helft scoorde Montfoort toch de gelijkmaker. Daardoor gaan de Montfoorters door naar de volgende ronde. Ook Hillegom gaat door na winst bij CSW in Wilnis.

Al in de eerste minuut mocht Argon niet klagen toen Dion van Herpen in scoringspositie kwam en koppend de paal toucheerde. Een minuut later kon Argon al wat terug doen toen Justin Schouten na een vrije schop de bal in de doelmond bracht, maar de kopbal daarna ging over het doel. Vijf minuten later werd na een hoekschop van Argon de bal niet goed uitverdedigd, de bal kwam uiteindelijk voor de voeten van Justin Schouten de vervolgens van zo’n twintig meter verwoestend uithaalde en de bal in de rechterbovenhoek joeg, doelman Stephan Adrichem was kansloos.

Gevaarlijk

Montfoort met nogal wat lengte en snelheid in de ploeg bleef gevaarlijk. Eerst deed Didier Reins nog een poging, maar knalde naast en aan de andere kant kopte Mees Ruikers na een hoekschop via de lat over. Ook een poging van Dion van Herpen die de bal via de lat weer in het veld zag stuiteren werd daarna door Emre Bal naast geschoten. Argon kwam in die fase eigenlijk goed weg. Jordy Zwaneveld greep bij een doelpoging goed in maar moest wel een hoekschop weggeven. Ook Teun Gortenmulder en Steyn Bol moesten flink handelend optreden. Vlak voor het rustsignaal van scheidsrechter Ryan Meulman legde Argon nog een leuke combinatie op de mat, maar Dawid Gajda kon doelman Adrichem uiteindelijk niet verrassen.

Minder boeiend

De tweede helft was duidelijk iets minder, nu konden er niet zoveel mogelijkheden genoteerd worden. Yuga Sugimoto kwam wel de aanval versterken. Jordy Zwaneveld produceerde wel een hard afstandsschot maar de bal ging naast. Coach Jeroen de Zwaan bracht vervolgens een drietal wissels in: Bas Boelhouwer, Sherweny Felicia en Sebas Kroon. Een pass van Kroon werd even later onderschept door doelman Adrichem en een kwartier voor tijd viel dan toch de gelijkmaker voor Montfoort.

Argon ging met Milan Keizer de slotfase in. In een alles of niets offensief verscheen Teun Gortenmulder ook in de spits toen de stand op het andere veld daar aanleiding toe gaf. Er kwamen wel enkele mogelijkheden, maar gescoord werd er niet.

Zaterdag speelt Argon weer thuis, nu voor de competitie. RKDEO uit Nootdorp komt op bezoek.

In een aantrekkelijke bekerwedstrijd heeft Argon voor de derde keer gelijkgespeeld. Foto: Hans van Gelderen.