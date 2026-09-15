Opening nieuwe locatie jongerenwerk gro-up Buurtwerk

Uithoorn – Het jongerenwerk van gro-up Buurtwerk nodigt alle jongeren, ouders, partners en geïnteresseerden graag uit voor de officiële opening van de nieuwe locatie. De feestelijke opening is woensdag 23 september van 16.30 tot 18.00 uur aan de Johan Enschedeweg 48 in Uithoorn.

Wethouder de Robles zal aanwezig zijn om het pand officieel te openen. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te nemen en kennis te maken met het jongerenwerk. Een groepje jongeren is actief betrokken bij de organisatie van de opening. Deze jongeren zullen tijdens de opening rondlopen om te zorgen voor lekkere hapjes en iedereen te voorzien van een frisje, koffie of thee.

Voor vragen over de opening kan contact worden opgenomen met Jennifer Linger via jennifer.linger@gro-up.nl. Ook is het jongerenwerk te volgen op de socials. Insta: @gro_upbuurtwerk.uithoorn en SnapChat: jw_uithoorn.

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Gro-up Buurtwerk opent nieuw pand. Belangstellenden zijn welkom. Foto: aangeleverd.