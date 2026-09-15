Nieuwe bushalte langs N201 krijgt vorm

Regio – De provincie Utrecht zet een nieuwe stap in de ontwikkeling van een extra bushalte langs de N201, ten westen van Vinkeveen. Om het ontwerp verder aan te scherpen, worden inwoners en ondernemers dinsdag 22 september van 19.00 tot 21.00 uur uitgenodigd voor een ontwerpsessie in Sociaal Cultureel Centrum De Boei in Vinkeveen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen deelnemers hun ideeën en zorgen delen over zowel het ontwerp van de halte als de bredere toekomst van het openbaar vervoer in Vinkeveen.

Meedenken over ontwerp en ov-verbeteringen

Tijdens de sessies wordt ingezoomd op het voorlopig ontwerp van de bushalte, de verkeersveiligheid rondom de N201 en de bereikbaarheid van Vinkeveen. Ook thema’s als toegankelijkheid, sociale veiligheid, natuur en duurzaamheid komen aan bod. Bezoekers kunnen aansluiten bij een of meerdere themasessies, afhankelijk van hun interesse. De provincie benadrukt dat de nieuwe halte nodig is om de westelijke wijken van Vinkeveen goed bereikbaar te houden. De halte maakt onderdeel uit van de snellere busverbinding tussen Mijdrecht en de A2, die via de Mijdrechtse Dwarsweg, de N212 en de N201 loopt.

Extra halte blijft onderdeel van gekozen route

De afgelopen maanden zijn reacties van inwoners verwerkt en zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Ook vonden gesprekken plaats met omwonenden over mogelijke alternatieven voor de busroute. Zowel de provincie Utrecht als de gemeente De Ronde Venen hebben deze voorstellen beoordeeld, maar zien geen aanleiding om de route aan te passen. De bus blijft daarom via de N212 en N201 rijden, met de nieuwe bushalte bij Vinkeveen West als extra voorziening.

Meer informatie over het project en aanmelden is te vinden op www.toekomstN201.nl.

Tijdens de sessies wordt ingezoomd op het voorlopig ontwerp van de bushalte, de verkeersveiligheid rondom de N201 en de bereikbaarheid van Vinkeveen. Foto: Wilco de Vries.