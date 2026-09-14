Feestweek bestuur vervangt vernielde plantenbakken

Aalsmeer – Na een geweldige dag met de Pramenrace en feestelijke afsluiting van de Feestweek hebben enkele vandalen in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 september een groot aantal bloembakken met geraniums vernield. De bakken aan de relingen bij de ophaalbrug naar het Raadhuisplein zijn op de grond gegooid, leeg getrokken en de geraniums werden vertrapt. De daders zijn vooralsnog niet bekend. Mogelijk zijn er camerabeelden beschikbaar.

De vernieling heeft veel verontwaardiging onder inwoners teweeg gebracht. “Schandalig”, aldus een groot aantal reacties. “Juist in een week waarin er zoveel gebeurt in Aalsmeer en heel veel mensen zich inzetten voor een gezellig en verzorgd dorp, is het extra jammer om het centrum zo aan te treffen”, aldus de ondernemers in het Centrum.

Lang heeft deze treurige aanblik gelukkig niet geduurd. Het bestuur van de Feestweek heeft persoonlijk de verantwoordelijkheid op zich genomen om de ontstane schade op te ruimen en om de bloembakken opnieuw te vullen. Sponsor J. Spaargaren Hoveniers heeft er zorg voor gedragen dat Aalsmeer Centrum met geraniums én met kleurige chrysantenbakken inwoners en bezoekers bloemrijk welkom kunnen heten.

Natuurlijk zijn de ondernemers en bewoners blij dat het bestuur van de Feestweek zo snel stappen heeft ondernomen om de ontstane schade te verhelpen. Op maandagochtend is gelijk deze klus aangepakt. “Het Bestuur Feestweek heeft nu letterlijk de bloemetjes buiten gezet. Echt top!”





Foto’s: Meerbode Aalsmeer