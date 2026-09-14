72e Kermisoptocht De Kwakel: creativiteit trotseert de regen

De Kwakel – De Kwakel stond dinsdag 8 september weer volledig in het teken van de traditionele kermisoptocht. Voor alweer de 72e keer trokken 40 kermiskarren door het dorp. Het weer werkte niet helemaal mee: een hardnekkige miezerregen zorgde voor een wat grijze start, maar dat maakte voor de meeste deelnemers niet zo veel uit. Het was weer een mooie optocht, met originele onderwerpen, prachtige bouwwerken en veel mooie acts.

Zoals altijd was het al vroeg onrustig in het dorp omdat de eerste karren moesten zich al om 7.30 uur moesten opstellen, zodat de optocht om 9.15 uur op tijd van start kon gaan. Veertig prachtige karren trokken door het dorp en ook weer nieuwe groepen jongeren die de traditie van de kermisoptocht oppakten en voor het eerst meereden.

Imposante verschijning

Een imposante verschijning was de mega-auto van Cars. De enorme wagen leverde de groep een tiende plaats én de aanmoedigingsprijs op. Ook imposant was de Oranje-bus van Henk van Beek, die rechtstreeks de boot afkwam van de WK in Amerika om met het Kwakelse Oranjelegioen het dorp op stelten te zetten. De originaliteitsprijs ging naar de Kwakelse Waterlelies. Twee lieftallige schoonheden bloeiden tijdens hun performance telkens opnieuw op uit een grote waterlelie, muzikaal begeleid door vrolijke kikkers. Ook de geschiedenis van het 450-jarige dorp kreeg een mooie plek. Bij De Grondleggers stonden kwekers in de kas bloemen te bossen en brachten zij een belangrijk fundament van De Kwakel tot leven: de tuinbouw. Zij mochten hiervoor de actualiteitsprijs in ontvangst nemen.

De grote winnaar

En in 2026 is er blijkbaar niet alleen een lente- en een herfstbokkentocht. Op deze dinsdag trok ook een heuse Kermisbokkentocht door De Kwakel. Deze kar werd beloond met de Paparazzi Toen & Nu-prijs. Wie door het dorp liep, kon bovendien zomaar de gezellige kudde van Shaun het Schaap tegenkomen. Zij behaalden de vijfde plaats. De vierde prijs ging naar Moulin Rouge, met een prachtige rode molen en stijlvol geklede vrouwen en een man uit het wereldberoemde Parijse theater. De Quakelse Tijdmachine speelde prachtig in op 450 jaar De Kwakel. Hun mooie outfits en kar waren goed voor de derde plaats. De nummer twee was de hele dag letterlijk en figuurlijk ‘In de Wolken’. Vanuit een kar vol wolken stegen een vliegtuig en luchtballon op.

De grote winnaar werd Dolce Kwakel Amore. Hun Italiaanse bruiloft begon al tijdens de loting op vrijdag, toen aanstaande bruidegom Barti als vrijgezel het openingsspel mocht spelen. Tijdens de optocht werd fanatiek gezocht naar een bruid en vele dames mochten de bruidsjurk passen. Barti gaat voorlopig nog als vrijgezel door het leven, maar de hoofdprijs is in elk geval binnen.

Het Kwakelse Oranjelegioen. Foto: aangeleverd.