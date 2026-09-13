Music in the Air (171): Ruud Keizer

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Ruud Keizer is directeur van PAR-AV, een bedrijf in Aalsmeer dat gespecialiseerd is in audiovisuele techniek voor evenementen. Zijn eerste schreden in de muziekbusiness maakte de Kudelstaarter als dj.

Wanneer begon je met muziek?

“Ik was als twaalfjarige al volop bezig met muziek en vooral gefascineerd door techniek. Van 1994 tot 2002 was ik actief bij Radio Tulipa, de ziekenhuisomroep van het (destijds) Tulp Ziekenhuis in Amstelveen. Eigenlijk wilde ik daar op mijn veertiende al de techniek verzorgen, maar volgens het bestuur moest je daarvoor minimaal zestien jaar oud zijn. Na een toelatingsgesprek kreeg ik dispensatie en mocht ik de techniek verzorgen bij diverse radioprogramma’s. Bij dezelfde omroep hebben ook Adam Curry en Jeroen van Inkel trouwens hun eerste ervaring opgedaan.

Daarnaast was ik tien jaar lang dj bij discotheek Bon Ami in Aalsmeer. Jaren later, mei 2022 verzorgden we met PAR-AV zelfs de techniek voor de Bon Ami-reünie en kwam het verleden en het heden samen.”

En toen ben je voor jezelf begonnen met PAR-AV?

“In 2003 ben ik gestart met PAR-AV, wat staat voor Pieter-Ad-Ruud Audio Visual. In het begin deed ik alles alleen, maar inmiddels bestaat ons team uit vier mensen. Tot 2008 combineerde ik het bedrijf met mijn werk als dj, maar daar is tegenwoordig geen tijd meer voor.

PAR-AV verzorgt licht- en geluidstechniek voor uiteenlopende evenementen. We ondersteunen onder meer bandoptredens, bedrijfsevenementen en congressen. Daarnaast verhuren we audiovisuele apparatuur en materialen voor particulieren, verenigingen en zakelijke klanten.”

Doen jullie dat door heel Nederland?

“Wij werken voornamelijk in een straal van ongeveer 25 kilometer rondom de gemeente Aalsmeer. Zo houden we de reistijden enigszins beperkt.”

Hebben jullie met bekende artiesten gewerkt?

“Onder andere met artiesten als Candy Dulfer en Rick van der Kroon en dj’s Gerard Ekdom, Jeroen Post en Jeroen Nieuwenhuize.”

Heb jij nog een speciale muziekherinnering?

“Dat is Purple Rain van Prince. Dat nummer werd als laatste gedraaid tijdens mijn afscheid als dj bij Bon Ami.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik wil vooral doorgaan met PAR-AV. We blijven investeren in nieuwe techniek en willen het bedrijf de komende jaren verder laten groeien.”

Ruud (rechts op de foto) achter de techniek (links Niels vd Pelt). (Eigen foto).