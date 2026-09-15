Thamen sluit succesvolle eerste seizoen in 1e klasse af

Uithoorn/De Kwakel – De honkballers van Thamen kunnen terugkijken op een bijzonder succesvol eerste seizoen in de 1e klasse. Na de overstap naar een hoger niveau eindigde Thamen op een keurige vierde plaats in de reguliere competitie. Daarmee was het seizoen echter nog niet voorbij.

In de daaropvolgende vervolgcompetitie wist Thamen opnieuw uitstekend te presteren. De ploeg eindigde op een tweede plaats, waarmee een plek in de play-offs werd afgedwongen. Daarin wachtte de nummer een uit de andere poule: Neptunus Tridents uit Rotterdam. Vrijdagavond stond de eerste wedstrijd in Rotterdam op het programma. Thamen begon sterk en wist met een overtuigende 5-12 overwinning een uitstekende uitgangspositie te creëren. De thuiswedstrijd op zaterdag verliep helaas minder succesvol. Tridents trok met 2-12 aan het langste eind, waardoor alles aankwam op de beslissende wedstrijd op zondag, opnieuw in Rotterdam.

Spannende strijd

Die laatste wedstrijd werd een spannende strijd. Thamen pakte de voorsprong en leek lange tijd goede kansen te hebben op een mooie afsluiting van het play-off avontuur. Tridents wist het tij echter te keren en ging uiteindelijk met een 12-9 overwinning aan de haal.

Ondanks het mislopen van de Championship Series overheerst bij Thamen vooral trots. De ploeg heeft zich in het eerste jaar op dit hogere niveau uitstekend staande gehouden. Een vierde plaats in de reguliere competitie, gevolgd door een tweede plaats in de vervolgcompetitie en uiteindelijk een plek in de play-offs: een resultaat waar vooraf, bij de overstap naar de 1e klasse, misschien wel alleen maar op durven te hopen. Ook naast het veld was de belangstelling groot. De tribunes werden goed gevuld door supporters die de ploeg kwamen aanmoedigen en ook via de livestreams werden de wedstrijden door veel mensen gevolgd. Dat laat zien dat het honkbal bij Thamen leeft en dat de prestaties van het eerste team op veel belangstelling kunnen rekenen.

De strijd om het kampioenschap gaat komend weekend verder. In de Championship Series nemen DSS uit Haarlem en Neptunus Tridents uit Rotterdam het tegen elkaar op. Voor Thamen zit het seizoen erop, maar de ploeg kan met veel trots terugkijken op een prachtig eerste jaar in de 1e klasse. Een seizoen waarin de verwachtingen ruimschoots zijn overtroffen en waarmee een mooie basis is gelegd voor de toekomst.

Thamen sluit succesvolle eerste seizoen in 1e klasse af. Foto: aangeleverd