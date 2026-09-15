Nieuwe poetspakketten ‘kinderen Voedselbank’

De Ronde Venen – Kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank De Ronde Venen krijgen deze week niet alleen voedsel mee naar huis, maar ook iets dat minstens zo belangrijk is voor hun gezondheid: een goed gevulde toilettas voor een gezond gebit.

Mondhygiënepraktijk De Ronde Venen heeft opnieuw tientallen speciale poetspakketten geleverd aan de Voedselbank. Het is inmiddels de derde levering van poetspakketten dit jaar. De pakketten zijn samengesteld voor drie verschillende leeftijdsgroepen: kinderen van 0 tot en met 5 jaar, van 6 tot en met 11 jaar en jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Zo krijgt ieder kind materialen die passen bij de leeftijd en ontwikkeling.

Naast een passende tandenborstel en tandpasta bevatten de pakketten extra hulpmiddelen. Voor de jongste kinderen zijn er bijvoorbeeld drinkbekers. Oudere kinderen en jongeren krijgen onder meer tandplak-kleurtabletten. Daarmee kunnen ze thuis op een eenvoudige en speelse manier controleren hoe goed ze hun tanden poetsen. De tabletten kleuren achtergebleven tandplak zichtbaar, waardoor direct te zien is welke plekken tijdens het poetsen zijn overgeslagen.

Gezondheidsverschillen

Met het initiatief willen de initiatiefnemers bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen die samenhangen met armoede. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben aantoonbaar vaker te maken met problemen aan het gebit, zoals gaatjes en tandvleesproblemen. Wanneer een gezinsbudget onder druk staat, kunnen producten als tandenborstels en tandpasta minder vanzelfsprekend worden. Ook wordt een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist soms uitgesteld. Niet alleen financiële zorgen spelen daarbij een rol; ook onbekendheid met de mogelijkheden van vergoedingen kan ervoor zorgen dat gezinnen minder snel gebruikmaken van mondzorg.

Mondzorg tot 18 jaar kosteloos

Dat is volgens de betrokken partijen extra jammer, omdat mondzorg voor kinderen tot 18 jaar in Nederland vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Voor ouders betekent dit dat reguliere tandheelkundige zorg voor hun kinderen in principe kosteloos is. Toch weet niet ieder gezin de weg naar de tandarts op tijd te vinden. Juist daarom kan preventie volgens de initiatiefnemers een belangrijke rol spelen. Door kinderen thuis de juiste middelen te geven en hen op een laagdrempelige manier bewust te maken van hun poetsgedrag, kan worden gewerkt aan het voorkomen van problemen. Met de nieuwe levering kunnen deze week tientallen kinderen in De Ronde Venen direct aan de slag met een goede mondverzorging. Een kleine extra in het voedselpakket, die op de lange termijn een groot verschil kan maken. Met de levering van deze nieuwe reeks pakketten kunnen tientallen kinderen direct aan de slag om hun gebit gezond en schoon te houden.

Mondhygiënepraktijk De Ronde Venen heeft opnieuw tientallen speciale poetspakketten geleverd aan de Voedselbank. Foto: Wilco de Vries/AI-bewerkt.