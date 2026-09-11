Geen kunst, wel mooi werk bij Zorggroep Aelsmeer

Aalsmeer – Op zaterdag 19 september valt er tijdens de Kunstroute in Aalsmeer van alles te ontdekken. Schilderijen, beelden, fotografie… Maar wie bij Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad binnenloopt, vindt er die middag iets anders: misschien wel een nieuwe baan.

Van 12.00 tot 16.00 uur houdt Zorggroep Aelsmeer een Open Dag voor iedereen die nieuwsgierig is naar werken in de ouderenzorg. Niet met een sollicitatieformulier bij de deur, maar gewoon door binnen te lopen, de sfeer te proeven en in gesprek te gaan met de mensen die er iedere dag werken.

Want werken in de zorg is misschien wel veelzijdiger dan je denkt. Je kunt er iets betekenen voor een ander, maar krijgt daar ook veel voor terug. Geen dag en geen bewoner is hetzelfde. Soms zit het verschil dat je maakt in goede zorg, soms in een luisterend oor, een grapje of even tijd en aandacht voor iemand.

En daarvoor hoef je niet per se al jaren in de zorg te werken. Ook wie nadenkt over een carrièreswitch of nog geen zorgdiploma heeft, is welkom. Bij Zorggroep Aelsmeer zijn er mogelijkheden om werken en leren te combineren. Natuurlijk zijn ook ervaren zorgmedewerkers die toe zijn aan een nieuwe werkplek van harte welkom. Er staat een barista klaar voor een goede kop koffie en iets lekkers. Kinderen kunnen gewoon mee: voor hen is er een knutselhoek en bij mooi weer zelfs een springkussen.

Dus: ga je op 19 september op pad voor de Kunstroute? Maak dan gerust een extra tussenstop aan het Molenpad. Kunst kunnen de medewerkers je niet beloven. Een goede kop koffie, leuke gesprekken en misschien wel verrassend mooi werk wél. De open dag is van 12.00 tot 16.00 uur in Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad 2 in het Centrum. Aanmelden hoeft niet, maar mag wel via recruitment@zg-aelsmeer.nl.