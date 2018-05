De Graankorrel op bezoek bij palingrokerij

Kudelstaart – Maandagmiddag 28 mei mocht groep 6 van De Graankorrel een bezoek brengen aan de palingrokerij. Eerst vertelde meneer Theo over het ontstaan van de Haarlemmermeer en de Westeinderplassen.

Daarna mochten er vissen bekeken worden in een aquarium. Het buitengebeuren was natuurlijk het interessantst. Een hele grote meerval en een dikke paling werden in een teil gegooid en mochten geaaid worden, enkele krabben en kreeften mochten zelfs vastgehouden worden. Wat een gladde toestand was dat.

Meneer Theo vertelde van alles over het leven van een paling, de vangst en ten slotte de rokerij. In een grote buffetkast lagen allemaal vondsten uit de Westeinder. Aan het eind mochten alle leerlingen nog een stukje proeven. Het was een geweldige, leerzame middag. Bedankt palingrokerij Rekelhof.