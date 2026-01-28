Dammers flink onderuit tegen koploper

Diemen/De Kwakel – Enigszins bevreesd togen de Kwakelse dammers van Kunst en Genoegen naar Diemen. Eenmaal achter de borden viel de schroom snel af van de K&G-ers, onvervaard trok men ten strijde tegen de ongeslagen koploper.

Halverwege de wedstrijd trok DDV de partijen naar zich toe, Henk Springintveld zag zijn kansen slinken in een Kerkhof-variant en verloor. Rene de Jong had een mooie aanvalspartij maar verslikte zich in een combinatie en kon het vervolgens schudden. Ook kopman Adrie Voorn had zijn schijven ver naar voren, maar dat was niet voldoende voor de winst, wel voor een puntje.

Marathonpartij

Wie dacht dat de strijd gestreden was kwam bedrogen uit, er volgde nog een marathonpartijvan Wim Konst. Tot tweemaal toe werd de tijdslimiet net gehaald, maar na ruim vier uur dammen verspeelde Wim alsnog een dik verdiend puntje. De beheerder van de sporthal stond al met zijn sleutel in het speellokaal, Wim mocht het licht uitdoen.

Twee wedstrijden rest K&G dit seizoen in de hoofdklasse. Een kampioenschap zit er niet meer in, hoogstens een derde plaats achter Diemen en IJmuiden.

Op de foto: Dammers K&G flink onderuit in Diemen. Foto: aangeleverd.