Dames halen brons op toptoernooi Michiel de Ruyter

Uithoorn – Honderden topsporters uit binnen- en buitenland zochten afgelopen weekend het Uithoornse Amstelwater op voor een van de grootste kanopolotoernooien ter wereld. Op zes velden werd het volle weekend gestreden om de titel. Thuisclub Michiel de Ruyter deed het vooral goed in de damesklasse.

MDR-spelers Charlotte Bakkes, Alisha van den Berg, Selina Dijkstra, Robin Roozeboom en Marlen Wessels kwamen uit voor de Nederlandse selectie en schopten het tot een derde plek. Alleen de kanopolotop uit Duitsland en Frankrijk bleek een tandje te sterk. In de hoofdklasse kwam de grootste verrassing vanuit de MDR Legends. Het gelegenheidsteam van oud-spelers eindigde met een zevende plek als hoogste team van de club. MDR 5 haalde intussen de hoogste notering binnen hun eigen klasse: in divisie 3 kwamen zij uit op de vijfde plaats.

De mannen

De mannen van MDR 1 eindigden in de hoofdklasse als twaalfde, met MDR 2 drie plaatsen daaronder. De teams bleken in een onderlinge wedstrijd echter een stuk sterker aan elkaar gewaagd. Het publiek kreeg een thriller van een wedstrijd waarin het eerste team hun achterstand van 3-0 met kracht en behendigheid omboog naar 5-4. Maar het echte spektakel kwam met de finale, waarin regerend landskampioen Odysseus (Alkmaar) het moest opnemen tegen de huidige nummer één van Nederland, Viking Venlo. Vooraf leek het een wedstrijd te worden die alle kanten op kon, maar Odysseus steeg boven zichzelf uit en walste met 8-1 compleet over de Limburgers heen. In de eerste klasse werd MDR 3 negende, een klasse lager deed het vierde team van Michiel de Ruyter precies hetzelfde. Het kersverse jeugdteam kwam in de derde klasse uit op een achtste plek.

Heb je het Amsterdam Open gemist of wil je na afgelopen weekend juist meer kanopolo? Kom aanstaande zaterdag tussen 9 en 11 langs bij Michiel de Ruyter om het zelf eens uit te proberen. Alle takken van de kanosport komen daar aan bod. www.mdr.nu