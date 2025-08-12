Daar zat een luchtje aan

Uithoorn – De brandweer is zaterdag 9 augustus uitgerukt naar Millenaar Banketbakkerijen aan de Amsterdamseweg, na een melding van een verdachte brandlucht in het pand. Een medewerker van een bedrijf dat ruimte huurt boven de bakkerij merkte de geur op toen hij kort het pand betrad om iets op te halen. Hij vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de hulpdiensten in.

De brandweer arriveerde snel ter plaatse en voerde een grondig onderzoek uit. Al snel werd duidelijk dat er geen sprake was van brand. De geur bleek afkomstig van ongediertebestrijding die in het gebouw werd uitgevoerd, vermoedelijk vanwege de vakantieperiode waarin reguliere bedrijfsactiviteiten stilliggen.

Op de foto: De geur bleek afkomstig van ongediertebestrijding. Foto: Jan Uithol.