Cursus Digisterker start eind januari in Bibliotheek Uithoorn 

Uithoorn – Vanaf eind januari organiseert de Bibliotheek Uithoorn de cursus Digisterker – Werken met de digitale overheid. Steeds meer overheidszaken, zoals belastingaangifte doen, toeslagen aanvragen of medische gegevens inzien, verlopen digitaal. Dit kan handig zijn, maar roept soms vragen op. Tijdens deze cursus leren de cursisten hoe ze zelfstandig gebruik kunnen maken van digitale overheidsdiensten. De cursus is gratis en bestaat uit vier bijeenkomsten: vrijdag 23 januari, 30 januari, 6 februari en 13 februari.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus Digisterker wordt uitleg gegeven over het gebruik van digitale overheidsdiensten. De volgende onderwerpen komen aan bod: • een DigiD aanvragen en gebruiken • belastingaangifte doen • informatie vinden en aanvragen doen op websites van de overheid • gebruik maken van het digitale patiëntenportaal van de huisarts en het ziekenhuis.

Voor iedereen

De cursus is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met het gebruik van een computer en internet. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Deelnemers krijgen aan het einde van de cursus een certificaat.

Cursusdatazijn vrijdag 23 januari, 30 januari, 6 februari en 13 februari, van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Bibliotheek Uithoorn.

De cursus is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inschrijven kan door Anton Furnée te mailen via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of te bellen naar 020-545 55 56.

Locatie: Bibliotheek Uithoorn. Meer informatie: www.debibliotheekamstelland.nl.

Foto: Bibliotheek Amstelland.