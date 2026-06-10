Cultuur op Zondag met regionale dichters

Uithoorn – In Bibliotheek Uithoorn staat zondag 14 juni een nieuwe editie van Cultuur op Zondag volledig in het teken van regionale poëzie. Tussen 16.00 en 17.00 uur treden de dichters Amanda ten Cate, Wout van Zaale en Marcel Harting op. De middag wordt georganiseerd door de Bibliotheek, Cultuur Platform Uithoorn & De Kwakel en BSPU en is gratis toegankelijk, mits vooraf aangemeld.

Tijdens de bijeenkomst brengen de drie dichters werk dat dicht bij huis staat. In hun voordrachten combineren zij persoonlijke verhalen met observaties uit het dagelijks leven. De organisatie wil laten zien hoe poëzie uit stad en dorp zich tot elkaar verhoudt en welke inzichten dat oplevert wanneer deze perspectieven samenkomen.

Open podium

Naast de optredens is er een open podium. Bezoekers krijgen daarbij de mogelijkheid eigen gedichten voor te dragen. De setting in de bibliotheek moet bijdragen aan een laagdrempelige en informele sfeer, waarin ontmoeting en uitwisseling centraal staan.

De middag richt zich op een volwassen publiek en biedt ruimte voor gesprek tussen dichters en aanwezigen. Volgens de organisatie gaat het niet alleen om het beluisteren van poëzie, maar ook om het gezamenlijk beleven ervan. Aanmelden en meer informatie via Bibliotheek Amstelland.

Op de foto: De dichters Amanda ten Cate, Wout van Zaale en Marcel Harting. Foto: aangeleverd.