Crowdfunding actie: Auto voor Ilona en Tamar

Aalsmeer – Martine en Bert van Soest zijn samen met Bernard Sparnaaij een crowdfunding actie gestart voor Ilona Harting en Tamar Kock: Help Ilona en Tamar weer de weg op. De Aalsmeerse Ilona is sinds haar 13e jaar reumapatiënt. Veel inwoners zullen haar kennen vanwege het feit dat ze al zo jong in een scootmobiel door Aalsmeer reed. Ilona is werkzaam in zorgcentrum Aelsmeer waar zij onder andere de busuitjes regelt voor het reisbureau van het Zorgcentrum. Ze heeft heel veel ziekenhuis bezoeken en operaties achter de rug, maar Ilona is een echte doorzetter.

Ze heeft ook een prachtige dochter, Tamar. Zij is inmiddels 12 jaar en heeft een paar weken geleden te horen gekregen dat zij ook reuma heeft. De reuma manifesteert zich zo heftig in haar lichaam waardoor Tamar al zeer geregeld in een rolstoel zit. Wekelijks wachten er bezoeken aan ziekenhuizen, artsen en fysiotherapeuten.

Eind augustus is de auto van Ilona is er mee gestopt. De auto is in slechte staat en repareren is geen optie meer. Geld voor een nieuwe is er simpelweg door alle kosten die zij in verband met hun ziekten niet hebben. Maar alle afspraken in het ziekenhuis en bij de fysiotherapeut gaan gewoon door. Dit geeft veel zorgen. Ilona en Tamar zijn qua vervoer afhankelijk van derden, want een auto lenen van iemand is lastig. Ilona mag alleen in een automaat rijden. Daarom deze crowdfunding actie.

Martine, Bert en Bernard hopen dat Ilona en Tamar vanaf december weer zelfstandig de weg op kunnen. Via de actie wordt om een bijdrage gevraagd voor de aanschaf van een nieuwe auto. Helpt u/jij plaatsgenoten Ilona en Tamar weer de weg op? Iedere euro is welkom. Kijk voor meer informatie op www.helpilonaentamarweerdewegop.nl. Op de website staat een QR-code, er wordt een link gegeven en een mogelijkheid om een gift over te maken. NL73 RABO 0380144069 t.n.v. Zendingscommissie hervormde gemeente Aalsmeer onder vermelding van ‘auto Ilona’.