Corona-besmettingen in Aalsmeer: 58

Aalsmeer – Met de enorme stijging van het aantal corona-besmettingen in Nederland met vooral en helaas dagelijks records in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is het natuurlijk niet vreemd dat ook Aalsmeer te kampen heeft met een flinke toename. Telde Aalsmeer vorige week nog 33 met corona besmette inwoners, deze week is het cijfer 58, er zijn dus 25 besmettingen bijgekomen. Positief nieuws is dat er (al enkele weken) geen inwoners zijn opgenomen in ziekenhuizen en het aantal overledenen ook op nul is blijven staan.

De gemeenten rondom hebben eveneens te kampen met groei. Uithoorn gaat wat aantallen betreft een beetje gelijk op met Aalsmeer. Er zijn nu 63 besmettingen in Uithoorn tegen 43 vorige week (een stijging van 23). Ook in Uithoorn zijn de tellers van ziekenhuisopnames en overledenen op nul blijven staan.

Het coronavirus slaat best ‘wild’ om zich heen in de (veel) grotere gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer. Amstelveen heeft nu 280 besmette inwoners, ten opzichte van de 203 vorige week een toename van 77. Zes inwoners zijn deze week opgenomen in het ziekenhuis, er zijn inmddels vier Amstelveners overleden aan covid-19. In Haarlemmermeer zijn 330 corona-besmettingen. Vorige week waren dit er 235, nu dus 95 inwoners meer. Drie inwoners zijn opgenomen in het ziekenhuis, de teller overledenen staat deze week net als in Aalsmeer en Uithoorn op nul.

Dinsdag 29 september zijn de corona-maatregelen door de regering aangescherpt en hopelijk helpen deze om het virus de kop in te drukken. Op een tweede intelligente lockdown zit tot slot niemand te wachten, dus: Houd 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, nies en hoest in de ellebogen, blijf thuis bij verkoudheidsklachten en vraag een test aan bij klachten. Samen tegen corona!