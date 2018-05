Connexxion start pilot R-net deelfietsen

Aalsmeer – Connexxion (R-net) is samen met Flickbike met deelfietsen gestart in Aalsmeer en Amstelveen. Er komen ruim 80 fietsen nabij 8 belangrijke OV-haltes in Amstelveen en één in Aalsmeer. OV-reizigers kunnen hiermee sneller op hun eindbestemming komen.

Pilotproject

Het gaat om een pilotproject van twee jaar. Connexxion en Flickbike kijken in goede samenwerking met gemeenten Amstelveen en Aalsmeer en Vervoerregio Amsterdam hoe de deelfiets een volwassen onderdeel gaat vormen van de hele deur tot deur reis. Juist in de regio Amstelland-Meerlanden, waar op het gebied van weginfrastructuur veel staat te gebeuren, kan de deelfiets in combinatie met de elektrische R-net bussen van Connexxion een goed en duurzaam alternatief voor de autorit bieden.

Bijzonder aan deze pilot is de goede afstemming tussen betrokken partijen. Zo zijn voorafgaand aan de introductie van de pilot afspraken gemaakt met de gemeenten over onder andere de hoeveelheid fietsen en de locaties waar fietsen beschikbaar zijn. Ook het handelen bij meldingen van foutief gestalde fietsen en het delen van informatie over het gebruik van fietsen is vooraf afgesproken. Flickbike zorgt er bijvoorbeeld elke ochtend voor dat fietsen weer netjes op OV-knooppunten staan, zodat de kans op misgrijpen minimaal is. Dit proces wordt voortdurend gemonitord.

Aanvulling op OV

“We denken dat de behoefte bij OV-reizigers aan zo’n deur tot deur oplossing groot kan zijn”, aldus Flickbike-oprichter Vikenti Kumanikin. “We willen uitzoeken hoe we op de beste manier een aanvulling kunnen bieden op het bestaande OV in Amstelland-Meerlanden. Daarbij kijken we naar onze eerdere ervaringen in Amsterdam: Daar zagen we al dat de meeste gebruikers kozen voor de deelfiets als OV, omdat haltes net te ver waren om te lopen. Met alle opmerkingen op de kwaliteit van de fiets zijn we ook flink aan de slag gegaan; de R-net deelfiets is op maar liefst 8 punten verbeterd door de Amsterdamse firma Roetz, een expert die ook op grote schaal de NS OV-fietsen opknapt.”

Connexxion komt als onderdeel van de pilot met een campagne om het begrip deelfiets uit te leggen en het gebruik te stimuleren. De deelfiets kan geboekt worden via de Flickbike app. Er wordt gewerkt aan het opnemen van de R-net deelfiets in de Tranzer-app, zodat reizigers openbaar vervoer en de fiets via dezelfde app kunnen gebruiken.