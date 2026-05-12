OBS de Pijlstaart en VeenLanden College Vinkeveen slaan handen ineen

Vinkeveen – OBS de Pijlstaart en het VeenLanden College Vinkeveen zijn een bijzondere samenwerking(pilot) gestart om leerlingen uit groep 8 in de laatste fase van hun basisschooltijd extra uitdaging en inspiratie te bieden. De samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte om leerlingen na de doorstroomtoets op een nieuwe manier te blijven prikkelen en hen alvast kennis te laten maken met het voortgezet onderwijs.

De samenwerking begon aan de tekentafel. Directies, leerkrachten van groep 8 en docenten van het VeenLanden College gingen samen in gesprek vanuit één centrale vraag: wat hebben leerlingen in deze fase nodig om gemotiveerd te blijven en met vertrouwen de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken?

Dichtgetimmerd plan

“Het mooie is dat we niet zijn begonnen met een dichtgetimmerd plan, maar met een gedeelde bedoeling”, vertelt Tom Hooghuis, directeur van OBS de Pijlstaart. “We zijn met elkaar gaan zitten, hebben gekeken naar wat onze leerlingen nodig hebben en hebben elkaar daarna de hand geschud. Soms moet je gewoon beginnen.”

Vorige week vond het eerste gezamenlijke moment plaats. Leerlingen van groep 8 werkten samen met de docent beeldende vorming en de eerstejaars kunstklas van het VeenLanden College aan het ontwerp van de doeken voor de eindmusical. Extra bijzonder is dat in deze eerstejaars kunstklas ook oud-leerlingen van OBS de Pijlstaart zitten. Zo kwamen basisschool en voortgezet onderwijs op een heel natuurlijke manier samen.

Volgende stap

Deze week zetten de leerlingen van groep 8 de volgende stap. Onder begeleiding van hun eigen leerkrachten, meester Nico en juf Chantal, volgen zij lessen op het VeenLanden College. Daar maken zij kennis met vakken als wiskunde en aardrijkskunde in een echte VO-omgeving. Niet als vervanging van het reguliere onderwijsprogramma, maar juist als waardevolle aanvulling in de laatste maanden van groep 8.

De school ziet het als een extra springplank richting het voortgezet onderwijs. Leerlingen doen nieuwe ervaringen op, leren werken in een andere leeromgeving en raken alvast vertrouwd met de wereld die hen na de zomer te wachten staat.

WaarderingOBS de Pijlstaart spreekt grote waardering uit voor de open houding van het VeenLanden College. Teamleider Titia Hauptmeijer, rector Henk Ligthart en het team van docenten dachten vanaf het

begin actief en constructief mee. Ook de leerkrachten van groep 8 van OBS de Pijlstaart speelden een onmisbare rol in het vormgeven van de samenwerking. Juist door deze gezamenlijke inzet kon het idee snel worden omgezet in concrete activiteiten voor de leerlingen. “Voor onze leerlingen is dit een prachtige kans”, aldus Hooghuis. “Ze mogen proeven aan het voortgezet onderwijs, terwijl hun eigen vertrouwde leerkrachten nog dichtbij zijn. Dat geeft uitdaging en veiligheid. En eerlijk is eerlijk: als je ziet hoe enthousiast leerlingen worden van zo’n nieuwe omgeving, dan weet je waarvoor je het doet.”

De komende periode blijven OBS de Pijlstaart en het VeenLanden College de samenwerking verder vormgeven en uitbreiden. Daarbij wordt steeds gekeken wat past bij de leerlingen, het onderwijsprogramma en de gezamenlijke ambitie om kinderen goed voorbereid en met vertrouwen de volgende stap te laten zetten.

OBS de Pijlstaart en VeenLanden College Vinkeveen slaan de handen ineen. Foto: aangeleverd.