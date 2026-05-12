VVD neemt afscheid van Daan Noordanus

Uithoorn – De VVD-fractie heeft recentelijk tijdens een sfeervol etentje afscheid genomen van voormalig raadslid Daan Noordanus. In een ontspannen setting, gevuld met anekdotes, mooie herinneringen en een goed glas wijn werd stilgestaan bij zijn inzet voor de gemeente en acht intensieve en waardevolle jaren in de lokale politiek.

Acht jaar inzet voor Uithoorn

Daan woont samen met zijn man in het centrum van Uithoorn en was de afgelopen acht jaar actief als raadslid namens de VVD. In die periode zette hij zich in voor uiteenlopende dossiers die direct invloed hebben op de leefbaarheid en toekomst van de gemeente. Naast zijn politieke werkzaamheden is Daan werkzaam bij Gemeente Amsterdam, waar hij zich bezighoudt met het verbeteren van parkeergarages en fietsenstallingen. Een functie waarin volgens hem volop kansen en uitdagingen liggen. “Ik moest een keuze maken”, klinkt het enigszins weemoedig.

Openhartig

Over zijn vertrek uit de gemeentepolitiek vertelt Daan openhartig: ““Ik heb er twee mooie termijnen op zitten en er ontzettend veel tijd in gestoken, maar ook enorm veel van geleerd. Tijdens de afgelopen periode kreeg ik mijn huidige baan en daar zitten ook zoveel kansen en uitdagingen in dat ik wel een keuze moet maken.” Hoewel hij afscheid neemt van de raad, kijkt hij met veel trots terug op wat er de afgelopen jaren bereikt is.

Trots op woningbouwprojecten

Een onderwerp waar Daan zich sterk voor heeft gemaakt, is woningbouw in Uithoorn. Vooral het realiseren van extra woningen ziet hij als een belangrijk resultaat van de afgelopen jaren. “Ik heb me ingezet voor het bouwen van extra woningen en ik ben er dan ook trots op dat er in de laatste acht jaar zoveel mooie bouwprojecten gerealiseerd zijn.” Daarnaast noemt hij het onderzoek naar woningbouwmogelijkheden op het Cindu-terrein als een van de meest veelbelovende ontwikkelingen voor de toekomst van de gemeente. “Als ons dat lukt, dan hebben we er een hele nieuwe wijk bij op een prachtige locatie.”

Kritisch op invoering DifTar

Niet alles verliep zoals gehoopt. Zo noemt Daan de invoering van DifTar als een dossier waar hij met gemengde gevoelens op terugkijkt. “Wat helaas niet gelukt is, is het voorkomen van DifTar als manier van afvalkosten doorbelasting. Ik heb me daar samen met de fractie hard voor gemaakt, maar helaas werd onze mening niet gedeeld door een meerderheid van de gemeenteraad.”

Wel benadrukt hij dat de VVD-fractie heeft weten af te dwingen dat het systeem actief geëvalueerd wordt. “Het huidige ‘doorbelasten per zak’ in plaats van per gewicht, vind ik voor kleine huishoudens of huishoudens met luiers of medisch afval volledig onterecht.”

Met het afscheid van Daan neemt de VVD Uithoorn afscheid van een betrokken en bevlogen raadslid dat zich jarenlang heeft ingezet voor woningbouw, bereikbaarheid en een leefbare gemeente. Tijdens de avond bij Black Pepper werd niet alleen teruggekeken op politieke dossiers, maar vooral ook op de persoonlijke momenten, samenwerkingen en herinneringen die acht jaar gemeentepolitiek hebben gebracht.

