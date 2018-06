Dodehoekles op basisscholen

Aalsmeer – In Nederland vallen jaarlijks gemiddeld 9 doden en 40 tot 50 (zwaar)-gewonden als gevolg van dode hoek ongevallen. Daarom is voorlichting van levensbelang, met name aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen. Door kinderen te leren zich veilig op te stellen rondom grote voertuigen, kunnen veel ongevallen voorkomen worden.

In de gemeenten van de Vervoerregio staat juni in het teken van de ‘dode hoek’. Deze maand worden er op 18 scholen in de regio Dodehoeklessen verzorgd door Veilig Verkeer Nederland (VVN). Deze leuke en leerzame les organiseert VVN samen met verschillende lokale transportbedrijven. De kinderen leren wat je het beste kunt doen als je in het verkeer grote voertuigen tegenkomt. De lessen worden gratis aangeboden aan de scholen door Vervoerregio Amsterdam.

Dode hoek groot gevaar

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Vervoerregio zetten zich actief in op scholen om kinderen uitleg te geven over de dode hoek. De Dodehoekles begint in de klas met een film en een quiz, waarin de kinderen leren wat de dode hoek is en hoe ze veilig kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer. Met behulp van werkbladen gaan de leerlingen vervolgens zelf aan de slag met opdrachten. Maar het spannendste gedeelte van de les is natuurlijk wanneer de kinderen plaats mogen nemen in de cabine van een echte vrachtauto.

De kinderen leren tijdens de Dodehoekles twee belangrijke vuistregels:

1. Vrachtauto of bus in de buurt? Blijf rechts en ruim erachter!

2. Blijf altijd ruim 3 meter voor of achter de vrachtauto of bus!

Deze regels zijn natuurlijk niet alleen voor kinderen van belang, maar ook voor alle volwassen verkeersdeelnemers. Door ze in acht te nemen voorkomen we ongevallen! Veel volwassenen zijn zich ook niet bewust van de gevaren. Daarom hangen er in alle gemeenten van de Vervoerregio campagneborden om alle weggebruikers te attenderen op het gevaar van de dode hoek.