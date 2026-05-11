Regio – De supportersvereniging van Nes aan de Amstel organiseert donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) voor de 44e keer de traditionele Polderfietstocht op Hemelvaartsdag. De organisatie heeft prachtige routes uitgezet. Er kan gekozen worden tussen vier afstanden (25, 35, 50 of 60 km).

De tocht voert over veel mooie fietspaden, natuur, water en buitenplaatsen. De standaard route is 50 km, maar er kan een keuze worden gemaakt voor een afkorting naar 25 of 35 km. Nu er meer fietsers komen met trapondersteuning is er ook gekozen voor een verlenging tot 60 km die meer prachtige doorkijkjes in het landschap met zich mee brengt. De tocht is langs de stille kant van de Vecht met zijn prachtige buitenhuizen, waterpartijen, natuur en cultuur. De diverse en pittoreske plaatsen aan de Vecht worden aangedaan. Dus voldoende rust- en opsteekplaatsen en terrassen, zodat de tocht uitermate geschikt is om met het hele gezin te rijden.

Inschrijven en starten van 10.00 tot 12.30 uur in Restaurant Cantina del Corazon, Amsteldijk Zuid 162, Nes aan de Amstel of restaurant Loetje, Amstelzijde 37, Ouderkerk aan de Amstel. Inschrijfgeld volwassen 5 euro, kinderen 2,50 euro. Dit is inclusief een pontovergang in Nessersluis en een mooi aandenken. De opbrengst komt ten goede aan het jeugdwielrennen van WTC de Amstel.

Prachtige fietstocht voor het hele gezin. Foto: aangeleverd.