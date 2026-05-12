Record opbrengst voor KiKa tijdens Geraniummarkt

Aalsmeer – De jaarlijkse Geraniummarkt op zaterdag 9 mei in het Centrum was opnieuw een kleurrijk en hartverwarmend succes. Niet alleen stonden er dit jaar opvallend veel kwekers en tuincentra met de mooiste bloemen en planten, ook het stralende weer zorgde voor een vliegende start. Al rond acht uur ’s ochtends liepen de eerste bezoekers tussen de kramen, op zoek naar fleurige aanwinsten voor tuin en balkon.

Zoals ieder jaar was ook het enthousiaste fietsersteam voor KiKa weer van de partij. Met 17 fitte fietsers en 8 verdelers trapten zij meer dan 225 ritten bij elkaar om plantjes bij kopers thuis te bezorgen. In ruil daarvoor werd een vrijwillige bijdrage gevraagd voor KiKa en die stroomde gul binnen. Dankzij de vele geleende fietsen van particulieren en bedrijven, waarvoor grote dank, werd elke bestelling netjes en met een glimlach afgeleverd. Zelfs de vele ‘verre’ bestemmingen konden het team niet uit het veld slaan.

Het resultaat mag er zijn: een record opbrengst van maar liefst 2.155 euro, volledig bestemd voor KiKa. Een prachtig bedrag waar de organisatie, de fietsers én alle gulle gevers enorm trots op zijn.

Wie het leuk lijkt om volgend jaar mee te helpen, is van harte welkom. Vele handen en benen maken licht werk en vooral een groot verschil.