Extra overlast door onderhoud Kaagbaan

Aalsmeer – Het is menig inwoner vast al opgevallen en ergernissen zijn waarschijnlijk ook alweer uitgesproken: Wat een herrie maakt Schiphol vandaag. Het is behoorlijk druk in het luchtruim boven Aalsmeer en Kudelstaart en reden hiervoor is dat de Kaagbaan tijdelijk buiten gebruik is vanwege klein onderhoud.

Er wordt rubber van de baan verwijderd, waar nodig nieuw asfalt gelegd en beton en baanlampen gerepareerd. De werkzaamheden duren tot en met maandag 2 juli. Door deze buitengebruiksteling wordt het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van de Kaagbaan verdeeld over de Buitenveldertbaan, de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Extra belasting dus voor de inwoners van Aalsmeer, waarvan een grote groep overigens afgelopen zaterdag op het Museumplein heeft laten weten de overlast genoeg te vinden.

Onderhoud Aalsmeerbaan

In september wordt hier een weekje gehoor aan gegeven. Van 10 tot en met 16 september wordt namelijk onderhoud gepleegd aan de Aalsmeerbaan. Naar feestmaand september kijkt menig inwoner met plezier naar uit, nu vast helemaal. Even wat meer rust!

Voor informatie of vragen kan contact opgenomen worden met BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) via 020-6015555 of via www.bezoekbas.nl.