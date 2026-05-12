Gratis sporten voor senioren bij KDO

De Kwakel – De Nationale Beweegweek gaat dinsdag 19 mei weer van start en duurt tot en met vrijdag 22 mei. Dit jaarlijkse initiatief van het Nationaal Ouderenfonds heeft tot doel senioren te begeleiden bij een actieve leefstijl. Ook KDO doet mee aan dit landelijke sportproject. Het streven is om ouderen op een laagdrempelige manier de voordelen van lichaamsbeweging te laten ervaren. Naast sportief bezig zijn speelt ook de sociale component een rol, omdat gezelligheid een belangrijk onderdeel is van een gezonde leefstijl.

Bewegingsvormen

Bij KDO kan worden gekozen uit een groot aantal bewegingsvormen. Alle sportdocenten zijn gediplomeerd. Kleed- en douchegelegenheid zijn aanwezig. Woensdag van 10.00 tot 11.00 uur senior fit (allround bewegen) en van 10.15 tot 11.15 uur yoga voor senioren (ontspanning). Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur bodyshape op muziek. Vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur fifty fit (cardio en kracht). Tijdens de Nationale Beweegweek is deelname gratis. Aanmelden en meer informatie via mail aerobics@kdo.nl

Foto: aangeleverd