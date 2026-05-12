KLAP is klaar voor Plaspop 2026 op Westeinder

Aalsmeer – Over iets meer dan een maandje, zaterdag 20 juni is de nieuw editie van Plaspop, het watertheater op de Westereinderplassen. Vele toppers betreden de verschillende podia om hun kunsten te vertonen. Geluid als nooit tevoren. Live. Geen playback of AI gedoe. Mooie trommels en subtiele snaren. Op (voorlopig) zes podia is vanaf 19.30 uur reuring. Let op! Bij sommige al wat eerder! Daar wordt de voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden al vanaf 19.00 uur vertoont. Stap bijtijds in je bootje en ga oranje verkleed met vlag en wimpel het water op. Een avondvullend programma. Sport en muziek. Natuurlijk is het voetbal leuk, maar watertheater is leuker.

Om 19.30 uur start op alle locaties de muziek. Een sessie van een half uur wat zijn weerga niet kent. Vervolgens verstomt het voor 30 minuten en kan je varen naar een andere locatie en je daar opnieuw laten verrassen. Want om 20.30 uur gaat de tweede ronde van start. Voor de artiesten opnieuw een uitdaging om het beste van hun kunnen te laten horen voor een half uur. Om 21.00 uur is deze ronde klaar en start de ‘roeiwedstrijd’ naar het volgende theater. Deze start om 21.30 uur voor een halfuur en om 22.30 uur is de laatste sessie, met misschien nog een toegift. Vier keer een uitdaging voor de bands, vier keer een locatie zoeken waarnaartoe. Dat laatste is de keuze die je nu kan maken.

Gelijk aan een festival op het land is het Plaspop Watertheater een uitdaging op het water, wat kan en wil je meemaken. Naar ‘Hollandse Legends’ of ‘Super Friday’. Keuze tussen ‘Bing it Back’ of ‘Hollands Diep’. Misschien ‘The Cover Crew’ of ‘Wickerwoods’. Zes gooien en kiezen maar. Zes top artiesten op zes locaties in vier keer. De vijf van KLAP Antoon, Jochem, Joost, Rody en Roy hebben er zin in en laten snel weten waar de locaties op de Westereinderplassen zullen zijn. Pak je vaartuig zaterdagavond 20 juni, versier het feestelijk oranje en bezoek het openlucht watertheater.

