Gezellig seizoensslot bedrijvenleague Bowling Centrum Mijdrecht

Mijdrecht – De bedrijvenleague van Bowling Centrum Mijdrecht heeft 7 mei het seizoen op feestelijke wijze afgesloten. Tijdens een bijzonder gezellig slottoernooi stond niet alleen prestatie, maar vooral ook sportiviteit en plezier centraal.

Het afsluitende toernooi kende een verrassende spelvorm: het team met de hoogste score per team ontving juist de laagste prijs. Hierdoor maakten ook teams die normaal gesproken niet bovenaan eindigen kans op een mooie beloning. Een formule die door de deelnemers enthousiast werd ontvangen en zorgde voor veel vrolijke reacties op de baan.

Prijsuitreiking

Na het toernooi werd gezamenlijk genoten van een buffet, waarna de prijsuitreiking volgde voor de prestaties over het hele seizoen. De bedrijvenleague bestaat uit teams van vier personen, die per seizoen tien wedstrijddagen spelen. De wedstrijden vinden ongeveer een keer per drie weken plaats, van september tot en met mei.

Het nieuwe seizoen gaat 10 september van start. Er is plek voor acht teams. Bedrijven of vriendengroepen die belangstelling hebben om deel te nemen, kunnen contact opnemen met het bowlingcentrum.

