Openluchtconcert Davanti: Zingen tussen seringen

Aalsmeer – Zaterdag 30 mei om 15.00 vindt er bij de grote vijver in het Seringenpark een bijzonder concert plaats. Ter ere van de 75e verjaardag van het park heeft Stichting behoud Seringenpark verschillende activiteiten georganiseerd en één ervan is een openlucht concert met Davanti.

Het vrouwenensemble bestaat uit twaalf zangeressen en zingt deze middag een a capella programma met tijdloze klassiekers, levendige ritmes en warme melodieën, waaronder een ‘Ode aan de Sering’. Er zal ook wat verteld worden over de geschiedenis van het Seringenpark en dorpsdichter Marcel Harting komt een bijdrage leveren aan deze middag. Het concert is voor iedereen gratis toegankelijk. Het optreden zal ongeveer een uur duren en het is de bedoeling dat iedereen zelf een (klap)stoel, kleed of zitzak meeneemt. Ook een gevulde picknickmand, hapjes en een drankje mogen meegenomen worden. De bedoeling is er een gezellige en muzikale middag van te maken met goed gezelschap en mooi weer!

Mochten de weersberichten twijfelachtig zijn wordt er geprobeerd het concert te verplaatsen naar een binnen locatie. Hou de website van Davanti of het Seringenpark in de gaten voor actuele informatie.

Foto: Vrouwenensemble Davanti in het jarige Seringenpark. Foto: Erik de Rijk