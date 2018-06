Zonnige lustrumrit met ‘oude’ brommers

Aalsmeer – Na eerst de monstertocht twee maanden terug, nu dan toch echt de normale editie van de ABG-bromfietstocht, de vijfde editie. Zondag 3 juni werd al het oude ronkende geweld uit de schuur gehaald om mee te doen met deze lustrum editie van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap (ABG).

In de wandelgangen werd al verteld dat het een unieke tocht zou worden. En dat is gelukt door de organisatoren Kim, Dirk, Jan en Joost. Wat een prachtige route. Ruim 70 kilometers over paden vlakbij Aalsmeer waar menig deelnemer nog nooit was geweest. Over wildroosters achter De Hoef tussen de koeien en hun vlaaien, over een watertje, een burg waar slechts één brommer tegelijk overheen kan komen. Langs de Vecht met fantastische mooie huizen en door polders met schitterende vergezichten. Ruim honderd oude brommers hebben meegedaan aan deze unieke route.

Onderweg een lunchpakketje en later in Baambrugge een kopje koffie of wat fris. Het enthousiasme van de toeschouwers onderweg, die genoten van het gesnor van de brommertjes, werd blij ontvangen door de deelnemers. Heel veel uren is gaan zitten in het poetsen en het mooi maken van de stalen rossen. Maar heel mooi en niet goed werken gaat niet samen.

Heel van huis en heel terug

Al vroeg in de rit was de eerste uitvaller en werd er geparkeerd op de meerijdende materiaalwagen. Uiteindelijk zijn drie brommers met pech opgeladen, is er twee keer een gaskabel gebroken en één slecht werkende bougie vervangen. De meegebrachte verbanddoos mocht dicht blijven, dat is het belangrijkste, heel van huis en heel weer terug. Moe en voldaan was de gehele club na vijf uur weg te zijn geweest weer retour in Aalsmeer en werd er gestart met het brommers ‘kieken’.

Aalsmeer Roest Niet

Altijd mooi om de verhalen te horen in de trend van ‘vroeger had ik er ook zo één’. Of ‘m’n man en ik zijn op zo een brommer vroeger nog op vakantie geweest’. Het was nog lang gezellig bij Joppe. De volgende rit is een weekendje weg, deze is al vol geboekt. Nu eerst kijken naar oude auto’s bij Aalsmeer Roest Niet aanstaande zondag 10 juni bij The Beach aan de Oosteinderweg. Wie weet staat er nog een oud Zundappje tussen. De start van deze rit is tussen 9.00 en 12.30 uur en vanaf 14.30 tot 18.00 uur is de finish, ook bij The Beach.

Foto: www.kicksfotos.nl