Internationale top kanopolo strijkt neer in Uithoorn

Uithoorn – Uithoorn staat van zaterdag 16 en zondag 17 mei volledig in het teken van actie op het water. Honderden kanopoloërs uit binnen- en buitenland reizen die dagen af naar de Kano- en Roeivereniging Michiel de Ruyter voor het Amsterdam Open, een van de grootste kanopolotoernooien van Europa.

Met 56 teams verdeeld over zes speelvelden belooft het toernooi een sportief spektakel te worden. Kanopolo is een dynamische teamsport waarin snelheid, kracht, techniek en tactiek samenkomen. Wedstrijden duren twee helften van tien minuten, maar in die korte tijd trekken de spelers alles uit de kast. Reddingsacties op doel, snelle omschakelingen, technische peddeltrucs en fysieke duels zorgen ervoor dat het tempo hoog ligt en het spel geen moment stilvalt.

Spectaculaire beelden

Vooral op het hoogste niveau levert dat spectaculaire beelden op. Spelers manoeuvreren hun kano’s met grote precisie, vaak terwijl ze onder druk worden gezet door tegenstanders. Doelpunten worden gemaakt vanuit onverwachte hoeken en keepers moeten letterlijk alle zeilen – of beter gezegd peddels – bijzetten om hun doel schoon te houden. Ook voor toeschouwers die de sport nog niet kennen, is kanopolo eenvoudig te volgen en aantrekkelijk om te bekijken.

Vaste waarde

Het Amsterdam Open trekt al jaren een sterk internationaal deelnemersveld en geldt als een vaste waarde op de Europese kanopolokalender. Dat het toernooi opnieuw in Uithoorn wordt gehouden, benadrukt het belang van de locatie. De vereniging aan de Amsteldijk Zuid 253 beschikt over uitstekende faciliteiten en een ligging die het evenement zowel sportief als publiek technisch mogelijk maakt.

Beide dagen wordt er vanaf de vroege ochtend gespeeld. Zaterdag lopen de wedstrijden van 8.30 tot 19.30 uur, zondag van 8.30 tot 16.30 uur. De finales staan zondagmiddag gepland en beginnen vanaf 14.00 uur.

De internationale top kanopolo strijkt dit weekend neer in Uithoorn. Foto: aangeleverd.