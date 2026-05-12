Uithoorn – In Wijkcentrum Bilderdijkhof is Bevrijdingsdag dit jaar op bijzondere wijze gevierd met een vrijheidsmaaltijd voor zo’n 70 bewoners. De bijeenkomst stond in het teken van samen eten, ontmoeten en het delen van verhalen over vrijheid.

Tijdens de maaltijd genoten de aanwezigen van de Vrijheidssoep, dit jaar ontwikkeld door chef-kok Janny van der Heijden. Daarnaast zorgden Daniëlle en Helen voor een gevarieerd aanbod aan huisgemaakte soepen, stokbrood en andere lekkernijen. Als feestelijke afsluiting werden de gasten getrakteerd op een dessert van Kragtwijk Finest Food.

Elkaar beter leren kennen

De Vrijheidsmaaltijd bood niet alleen ruimte om samen te eten, maar ook om elkaar beter te leren kennen. Er werden persoonlijke en inspirerende verhalen gedeeld en bezoekers werden verrast door diverse bijdragen van lokale makers en performers. Zo waren er optredens en voordrachten van onder meer de Dorpsdichter Uithoorn, Cabaret Uithoorn, Iris Soerel en Ben Voorend van het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn. Het koor dat wekelijks repeteert in het wijkcentrum leverde een muzikale bijdrage.

Verbindende sfeer

De middag kenmerkte zich door een warme en verbindende sfeer. Veel aanwezigen schreven een wens of spreuk, die een plek kreeg in de speciale ‘wensboom’. Daarmee werd niet alleen stilgestaan bij vrijheid, maar ook vooruitgekeken naar de toekomst.

De Vrijheidsmaaltijd kwam tot stand dankzij de inzet van een kleine groep vrijwilligers, die in korte tijd een waardevol en sfeervol evenement wisten te organiseren. Het initiatief is mede geïnspireerd door het idee van de moeder van een van de organisatoren en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Hartverwarmende vrijheidsmaaltijd in Wijkcentrum Bilderdijkhof. Foto: aangeleverd.