Wedstrijden bandstoten bij Biljartvereniging Aalsmeer

Aalsmeer – Bij Biljartvereniging Aalsmeer wordt er fluisterend gerekend, geconcentreerd geoefend en scherp gekeken naar elke stoot. In de zaal aan de Oosteinderweg 287 hangt die bijzondere stilte die alleen vlak voor een groot toernooi voelbaar is. De strijd der titanen komt eraan. De laatste trainingsmomenten zijn inmiddels ingegaan.

Nog één keer die perfecte band raken. Nog één keer de juiste hoek vinden. Want zodra de wedstrijden beginnen, telt alleen nog precisie, lef en zenuwen van staal. De bandstootwedstrijden beloven spektakel voor spelers en publiek.

Wie denkt klaar te zijn voor de uitdaging, kan zich nog aanmelden tot en met 27 mei aanstaande. En lukt dat niet? Dan ben je natuurlijk van harte welkom als toeschouwer. De wedstrijden zijn op zaterdag 30 mei om 10.00 en 13.00 uur en de grote finale is op zaterdag 6 juni om 13.00 uur. Stap gerust binnen, ontdek de wereld van het biljarten en geniet vrijblijvend van een kop koffie.

Foto: De juiste hoek vinden voor het bandstootwedstrijden (aangeleverd).

