Reddingsbrigade DRV oefent op Vinkeveense Plassen

Vinkeveen – Regelmatig is Reddingsbrigade De Ronde Venen aanwezig op de Vinkeveense Plassen voor een oefendag met haar Openwater Lifesavers en Lifeguards.

Eerder deze maand werd gestart met het oefenen van bevrijdingsgrepen. Hierbij leren lifeguards hoe zij zich veilig kunnen losmaken als zij worden vastgepakt door een drenkeling. Het beheersen van verschillende technieken is daarbij essentieel. Aansluitend werd in het water gezocht naar een gezonken ‘drenkeling’ door de bodem systematisch af te zoeken. Ook werd een natte redding geoefend met de rescue tube, een drijvend reddingsmiddel dat wordt gebruikt bij zowel bewuste als bewusteloze drenkelingen. De oefendag werd afgesloten met het aanvaren van een drenkeling en het veilig aan boord brengen van deze persoon. Meer informatie is ook te vinden op www.rbdrv.nl.

De oefendag werd afgesloten met het aanvaren van een drenkeling. Foto: aangeleverd.