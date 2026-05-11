Amb8route met veel extra’s op 2e Pinksterdag

Kudelstaart – Op maandag 25 mei (tweede Pinksterdag) openen lokale ambachtslieden met trots hun deuren voor het publiek tijdens de Amb8route. Tussen 10.00 en 17.00 uur wordt een uniek kijkje gegeven achter de schermen bij bijzondere vakmensen uit de regio. Ontdek hoe azijn wordt gemaakt, zeep wordt gecreëerd en paling wordt gerookt. Neem een kijkje bij de pottenbakker, de kunstschilder, de visserij, het voedselbos, een veehouderij, een beeldhouwatelier en een meubelatelier. Elke locatie vertelt zijn eigen verhaal en laat kennismaken met het echte ambacht. En dat alles langs een prachtige fiets- en wandelroute door het gezellige Kudelstaart, langs de Westeinderplassen en de Drecht, en via het sfeervolle Jaagpad aan de Amstel weer terug naar het dorp.

Extra ambachten

Op verschillende locaties kunnen nog meer ambachten bewonderd worden, zoals steigerhouten meubelen, zentangle (tekenkunst), glas in lood, botanisch schilderen, een spinster, wildplukwandelingen, een aquarellist en een portretjes maker. Bij scharensliep Peter Mosk, te vinden bij zeepatelier Uzepia, is het zelfs mogelijk om één mes – bij een minimum van twee messen – gratis te laten slijpen. Langs de route zijn allerlei lokale producten en lekkernijen te vinden, zoals geitenmelkzeep, appelazijn, kruidenoliën en -zalven, vers gerookte paling, stroopwafels, lokaal vlees, poffertjes en ijs. Ook zijn er mooie kunstwerken, sieraden en andere unieke producten te koop.

Route en kortingsbonnen

De routekaart à 3,50 euro is verkrijgbaar bij alle deelnemende locaties, bij Café Op de Hoek (aan de Kudelstaartseweg) en Theetuin (H)eerlijk aan het Jaagpad. De kaart bevat de volledige route, informatie over alle deelnemers, leuke kortingsbonnen en een extra overzicht van alle gast-ambachten. De routekaart is geldig voor twee personen en kinderen fietsen gratis mee. De route kan bij elke deelnemende locatie gestart worden. De routekaart is ook online te downloaden voor 2,50 euro (zonder kortingsbonnen en inlegvel).

De Amb8route is een initiatief van lokale ambachtelijke ondernemers die je graag laten kennismaken met hun vak, hun producten en de prachtige natuur van de polder. Voor meer informatie en de online routekaart: www.amb8route.nl.