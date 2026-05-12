Beeballers bezorgen moeders prachtig cadeau

Uithoorn/De Kwakel – Voor de jongste spelers van HSV Thamen stond afgelopen zondag een bijzondere wedstrijddag op het programma. Op Moederdag reisden de enthousiaste beeballers af naar Amsterdam Pirates en daar gaven zij hun moeders misschien wel het mooiste cadeau dat er is: een ochtend vol plezier, enthousiasme en stralende gezichten.

Het werd een heerlijke wedstrijd waarin volop goed werd geslagen en de spelers en speelsters ontzettend veel knappe uitjes maakten. Langs de lijn genoten trotse mama’s én papa’s zichtbaar van alle acties op het veld. Natuurlijk werd er fanatiek gespeeld, maar bij beeball draait het uiteindelijk vooral om plezier maken, samen sporten en met een grote glimlach het veld aflopen. En dat lukte zondag meer dan uitstekend.

Uitslag niet belangrijk

De uitslag was eigenlijk helemaal niet belangrijk. Het enthousiasme van de kinderen des te meer. Iedereen moedigde elkaar aan, rende fanatiek over de honken en vierde iedere goede actie alsof het een beslissende homerun was. Precies zoals beeball bedoeld is.

Beeball is de speelse en toegankelijke jeugdvariant van honkbal en softbal voor kinderen van ongeveer 5 tot en met 8 jaar. In kleine teams leren kinderen op een leuke manier gooien, vangen, slaan en samenwerken. Alles draait daarbij om bewegen, plezier en kennismaken met de sport.

Nieuwe spelertjes zijn van harte welkom om vrijblijvend mee te trainen bij HSV Thamen. De trainingen vinden elke donderdag plaats van 18.00 tot 19.00 uur op het complex aan de Vuurlijn in Uithoorn/De Kwakel. Aanmelden kan eenvoudig via: info@thamen.info.

Beeballers bezorgden moeders een prachtig cadeau. Foto: aangeleverd.