Regio – Zo rond kwart voor negen, vrijdagochtend jl. ontstond er een ongeluk net voor het aquaduct op de N201 bij Amstelhoek een fikse file door een aanrijding van een vrachtwagen en een busje. De vrachtwagen reed door nog onbekende oorzaak, in op het bestelbusje dat voor hem reed. Door dit ongeval werd de gehele N201 in beide richtingen afgesloten, hetgeen zorgde voor enorme files in en om Uithoorn.