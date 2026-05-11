De Vinken doet goede zaken

Vinkeveen – In de strijd om het kampioenschap in de korfbal overgangsklasse behaalde De Vinken 1 afgelopen zaterdag een belangrijke overwinning. Naaste belager BEP werd met een 17-13 nederlaag teruggestuurd naar Purmerend. De Vinken staat door dit resultaat alleen op kop in de ranglijst.

Complete selectie

Trainer-coach Amel Groos kon sinds lange tijd weer gebruik maken van een complete, fitte selectie. Zoë van Dasler, Eva Hemelaar, Levi Kroon en Matthijs de Rooij begonnen in de aanval. Deena Dankelman, Luka van der Vliet, Nieko Dankelman en Jerom Stokhof vormden de De Vinken defensie.

Na de openingstreffer (Levi Kroon 1-0) bleef BEP korte tijd in het spoor van de thuisploeg. Bij 1-2 scoorde Jerom Stokhof uit een doorloopbal (2-2). Daarna nam de Koeleman-formatie het initiatief over. Waar het scoren bij de bezoekers maar moeizaam lukte, wisten de Vinkeveners de korf beter te vinden. Bij rust was De Vinken uitgelopen naar een 9-4 voorsprong door doelpunten van Matthijs de Rooij, Jerom Stokhof Levi Kroon.

Tactisch sterk

In de tweede helft bleef de marge steeds vier tot zes doelpunten. Hierdoor kon De Vinken het zich permitteren om in de verdediging te zakken en volop op de rebound te spelen; met succes. En telkens als BEP scoorde, volgde ook een treffer van de thuisploeg. Zes minuten voor tijd was het 16-10. Purmerend kon daarna nog driemaal doeltreffen, maar het slotakkoord was voor Zoë van Dasler, die met haar tweede treffer de eindstand op 17-13 bracht; overige treffers van De Vinken waren van Jerom Stokhof, Matthijs de Rooij, Luka van der Vliet en Deena Dankelman.

Zaterdag 16 mei staat de uitwedstrijd tegen BEP op het programma. Een flinke uitdaging. Groos: “We gaan ervoor. De marge die we nu opgebouwd hebben kan zomaar belangrijk zijn voor de eindstand. De hoofdklasse lonkt en dat zou een mooie bekroning zijn voor dit team.”

Spelmoment van een De Vinken aanval. Foto: Jaco Kroon.