Gouden jubileum Wilnisse rommelmarkt groot succes

Wilnis – De 50e editie van de Wilnisse rommelmarkt is zaterdag 2 mei uitgegroeid tot een feestelijke dag. Ondanks een licht wisselvallige weersvoorspelling begon de ochtend met slechts een korte regenbui, waarna de zon doorbrak en het evenement zich kon ontvouwen onder stralende omstandigheden.

Al vroeg, rond half tien, stroomde het terrein vol met bezoekers. Na het officiële startsein barstte de koopjesjacht los. Enthousiaste bezoekers haastten zich naar hun favoriete kramen, op zoek naar de beste vondsten.

De jubileumeditie stond niet alleen in het teken van handel, maar ook van feest. Voor jong en oud waren er tal van activiteiten georganiseerd, waaronder een dankmoment, een springkussen, schminken en ponyritjes voor de kinderen. Ook het traditionele spijkerbroekhangen trok veel deelnemers; Azarja Leeflang wist hier met 101 seconden de winnende tijd neer te zetten.

Het hoogtepunt van de dag was echter de opbrengst: een indrukwekkend bedrag van 33.921,31 euro werd ingezameld voor het WILMA-instituut in Mathare, Kenia. Tijdens de morgendienst in de Hervormde Kerk werd dit bedrag gedeeld met de gemeente in Wilnis en via een livestream met betrokkenen in Mathare. Vanuit Kenia kwam een dankbare reactie:

“We are so excited and happy for what God has done. I do not have words to thank you enough and even to tell God how faithful He is. Thank you so much for all the efforts in planning this successful event.”

Het rommelmarktbestuur kijkt met grote dankbaarheid terug op deze bijzondere jubileumeditie en spreekt waardering uit voor alle vrijwilligers, bezoekers en betrokkenen die hebben bijgedragen aan deze prachtige dag.

Gouden jubileum Wilnisse rommelmarkt was een groot succes.