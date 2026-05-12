Woensdagavond zeilen op Westeinder gestart

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer – Zo’n twintig schippers maakten er een leuke vloot van bij de start van de jaarlijkse woensdagavond zeilwedstrijden op de Grote Poel van de Westeinderplassen. Al een generatie lang breken zij hun werkweek op sportieve en tegelijkertijd ontspannen manier. Zij troffen het met prima zeilweer, weliswaar nog wat fris, maar met een prettige NO-wind van 10 tot 13 knopen goed zeilbaar.

De gezeilde tijd wordt verrekend met de ATCF-factor, die bij betere resultaten scherper kan worden gesteld, zodat iedereen gelijke kansen houdt om hoog in het klassement te eindigen. Dick van der Meyden kwam met zijn Zweedse Storebro goed op snelheid en werd eerste, voor Reinier de Jongh in zijn Draak met nieuwe tuigage, wat merkbaar was.

Deelnemen kan voor de voldoende geoefende zeiler, maar let op: de Y-vlag wappert op het startschip, dus een deugdelijk zwemvest is wel verplicht. Op de site van de organiserende Watersport Vereniging Aalsmeer (www.wvaalsmeer.nl) staat alle informatie. Inschrijving kan zelfs nog kort vooraf bij de wedstrijdorganisatie en het inschrijfgeld is laag, zodat de toegankelijkheid ook voor jeugdige zeilers groot is. De eerste start is om 19.30 uur. Over de jaren heen zeilden er al 167 verschillende boten en 273 verschillende schippers mee, die na afloop steeds weer genieten van een geanimeerde prijsuitreiking in het clubhuis van de Watersport Vereniging Aalsmeer. Op woensdag 13 mei wordt er verder gezeild.

Foto: Zeilwedstrijden op woensdagavond op Westeinder (foto aangeleverd).