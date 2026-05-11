Fotokring Uithoorn tweede in regionale fotocompetitie

Uithoorn – Fotokring Uithoorn heeft dit seizoen een tweede plaats behaald in de afdelingscompetitie van de Fotobond, een jaarlijkse wedstrijd waaraan amateurfotoclubs uit de regio deelnemen.

De vereniging komt uit in de afdeling Kennemerland, waar de competitie loopt van september tot en met mei. Per club tellen de zes hoogst scorende foto’s van leden mee voor het eindklassement.

De afdelingscompetitie bestaat uit vier rondes per jaar. Deelnemers mogen per ronde twee foto’s inzenden: één binnen een vastgesteld thema en één met een vrij onderwerp. Daarnaast is er een ronde waarin een serie van vijf foto’s wordt beoordeeld. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van twee vakfotografen, die punten toekennen op een schaal van een tot tien. Scores tussen de dertien en zestien punten zijn gangbaar; uitschieters daarboven komen zelden voor.

Opvallend

Opvallend dit jaar was de seriescore van Fotokring-lid Lia van Gulik, die met haar vijfdelige serie de uitzonderlijke maximale score van twintig punten behaalde. In de beelden combineert zij heldere kleuren en realistische composities met een maatschappelijk thema: leven met diabetes type 1. Zonder toelichting van de maker wisten beide juryleden de serie unaniem met een tien te waarderen.

Ook andere leden van Fotokring Uithoorn behaalden gedurende het seizoen goede resultaten. De eindzege ging echter naar fotoclub Polderlicht uit Velserbroek.

Fotokring Uithoorn houdt maandelijks clubavonden in wijkgebouw De Bilderdijkhof. Naast interne competities is er ruimte voor gezamenlijke fotobesprekingen zonder wedstrijdelement. Meer informatie en foto’s zijn te vinden op www.fotokringuithoorn.nl.

Opvallend dit jaar was de vijfdelige seriescore van Fotokring-lid Lia van Gulik, hier ‘Infused cup cakes’. Foto: aangeleverd.