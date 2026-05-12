Tijdelijk cameratoezicht bij toekomstig AZC aan Wiegerbruinlaan

Uithoorn – Kort voor een aangekondigde demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) heeft de burgemeester van Uithoorn besloten om tijdelijk cameratoezicht in te stellen aan de Wiegerbruinlaan. Ter hoogte van het voormalige L’Oréal-gebouw, waar het AZC later dit jaar moet worden gevestigd, zijn meerdere beveiligingscamera’s geplaatst. Het cameratoezicht geldt voor een periode van twee weken.

Dat blijkt uit een publicatie op de website van de gemeente Uithoorn. Volgens de gemeente is het besluit op 7 mei genomen en dient de maatregel ter bescherming van de openbare orde en veiligheid aan de Wiegerbruinlaan.

Demonstratie zonder incidenten

Op dezelfde dag vond een demonstratie plaats tegen de geplande opvanglocatie. Een groep van ruim honderd demonstranten trok vanaf de Wiegerbruinlaan richting het gemeentehuis. Volgens politie en gemeente verliep deze demonstratie zonder incidenten.

De gemeente noemt in de openbare toelichting geen specifieke directe aanleiding voor het cameratoezicht. Ook wordt niet aangegeven of de maatregel rechtstreeks samenhangt met de demonstratie van die dag. Wel benadrukt de burgemeester dat het gaat om een tijdelijke preventieve maatregel binnen zijn bevoegdheden op het gebied van openbare orde.

Voorgeschiedenis weegt mee

In landelijke berichtgeving wordt gewezen op eerdere onrust rond het geplande AZC. Bij een demonstratie tegen de opvanglocatie vorig jaar liep een protest uit op ongeregeldheden. Daarbij werd met vuurwerk naar de politie gegooid en werden meerdere personen aangehouden, onder meer op verdenking van opruiing en openlijke geweldpleging. Hoewel de gemeente geen expliciete koppeling legt, vormt deze voorgeschiedenis volgens diverse media wel een belangrijke context bij het huidige besluit tot cameratoezicht.

Opvanglocatie voor 250 vluchtelingen

De gemeente Uithoorn is voornemens om in het voormalige L’Oréal-pand aan de Wiegerbruinlaan een asielzoekerscentrum te openen voor ongeveer 250 vluchtelingen. De plannen roepen bij een deel van de omwonenden zorgen en weerstand op. Dat heeft de afgelopen periode geleid tot meerdere protestacties en een verhitte maatschappelijke discussie.

Over de praktische uitvoering van het cameratoezicht verstrekt de gemeente geen verdere details. Zo is niet bekendgemaakt hoeveel camera’s er zijn geplaatst, of zij continu opnemen en hoe het beeldmateriaal wordt opgeslagen en gebruikt. Wel staat vast dat het cameratoezicht na twee weken automatisch moet worden beëindigd, tenzij de burgemeester besluit tot verlenging.

Tijdelijk cameratoezicht is een instrument dat burgemeesters kunnen inzetten bij spanningen in de openbare ruimte. Tegelijkertijd roept de maatregel vragen op over proportionaliteit en privacy, zeker wanneer concrete incidenten ontbreken. De gemeente Uithoorn stelt, dat met het cameratoezicht wordt beoogd de rust in de wijk te bewaren in een periode waarin de emoties rondom het AZC hoog kunnen oplopen.

Cameratoezicht moet na twee weken automatisch worden beëindigd, tenzij de burgemeester besluit tot verlenging. Foto: Jan Uithol.