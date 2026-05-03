Music in the Air (152): Angz Bader

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Angz Bader zingt en speelt gitaar en schrijft haar eigen songs. Ooit wil de Aalsmeerse dat gaan doen in een band.

Wanneer werd je bewust van muziek en wie beïnvloedde jou?

“Toen ik ongeveer 13, 14 jaar was. In de auto bij mijn ouders stond de radio altijd aan. Wat ik mij nog goed kan herinneren is dat ik het nummer ‘Creep’ van Radiohead hoorde. Ik zag eens een film over de Amerikaanse zanger/songwriter en gitarist Jeff Buckley. Dat sprak mij ook enorm aan, zijn manier van zingen en teksten schrijven.”

Bespeel je een instrument?

“Ik kreeg een keer voor Sinterklaas een keyboard, daar kon ik een beetje op spelen. Toen ik naar de middelbare school ging in Hoofddorp kregen we daar muziekles en konden op diverse instrumenten spelen. In Amsterdam in groep 6 nam ik les in dwarsfluit spelen. Tegenwoordig speel ik elektrische en akoestische gitaar, zing ik en schrijf mijn eigen nummers, teksten in het Engels.”

Speel je in een band?

“Nee. Ik heb wel toen ik in groep 6 zat op school in een popkoor gezongen.”

Heb je nog wat meegemaakt tijdens je prille muziekmomenten?

“Toen ik op het popkoor zat deden wij een keer mee aan een wedstrijd met andere scholen. Wij hadden een eigen nummer geschreven en ik zong een solo stuk. We wonnen de wedstrijd.”

“Ik ben een keer alleen naar een concert geweest van Palaye Royal in de Melkweg. Dat was een waanzinnige ervaring, het optreden staat op mijn netvlies gebrand.”

En, toekomstplannen met muziek?

“Ik zou wel een keer met andere muzikanten een band willen vormen en dan zelfgemaakte teksten en muziek gaan vertolken. Qua stijl: rock, alternatief.”

Eigen foto.