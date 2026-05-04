Vinkeveen – De Kerklaan, het Tuinderslaantje en het Boeiplein in Vinkeveen stonden zaterdag 2 mei opnieuw in het teken van de lentemarkt. Voor de vierde keer werd het evenement georganiseerd en met ruim tachtig kramen liet de markt zien inmiddels een vaste plek te hebben veroverd in Vinkeveen.

Bezoekers konden langs een breed en gevarieerd aanbod struinen van lokale ondernemers uit De Ronde Venen en omgeving, met veel aandacht voor cadeaus en voorjaarsartikelen, passend bij de naderende Moederdag.

De markt trok veel jonge gezinnen en kende een gezellige, dorps aandoende sfeer. De lentemarkt maakte deel uit van een bredere reeks lokale evenementen in de gemeente.

Lentemarkt opnieuw druk bezocht. Foto: Wilco de Vries.