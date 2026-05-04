Jonge techneuten bouwen en programmeren

Mijdrecht – Terwijl buiten de zon volop scheen op donderdagmiddag 1 mei, speelde zich binnen in de Bibliotheek Mijdrecht een minstens zo stralend tafereel af. In het kader van de BiebFabriek organiseerden begeleiders Ruben Dupon en Ashanti Hanst een creatieve en leerzame workshop waarin techniek, spel en nieuwsgierigheid samenkwamen.

De BiebFabriek, een initiatief dat kinderen tijdens de meivakantie uitnodigt om te ontdekken, onderzoeken en experimenteren, bood deze middag een speciale activiteit: het bouwen en programmeren van robotjes met LEGO WeDo 2.0. Tussen 14.00 en 16.00 uur gingen elf kinderen fanatiek aan de slag met het ontwerpen van hun eigen voertuigen, dieren en slimme machines.

Uitdaging: programmeren

Na het bouwen volgde het tweede deel van de uitdaging: programmeren. Met behulp van tablets en laptops leerden de deelnemers stap voor stap hoe ze hun creaties tot leven konden brengen. Wat begon als losse LEGO-steentjes, veranderde al snel in bewegende en reagerende robotjes. Volgens de begeleiders was het enthousiasme groot. “Het is geweldig om te zien hoe proactief en betrokken de kinderen zijn”, aldus Dupon en Hanst, die wekelijks op verschillende locaties workshops verzorgen. “Elke keer is anders en vandaag stond Mijdrecht letterlijk en figuurlijk in het zonnetje. Opvallend was dat, ondanks het mooie weer buiten, de kinderen er bewust voor kozen om binnen met techniek bezig te zijn. De combinatie van creativiteit en technologie bleek onweerstaanbaar.

