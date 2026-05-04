Aalsmeer zoekt nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – Ook dit jaar kunnen kinderen uit groepen 7 en 8, die wonen in Aalsmeer en Kudelstaart, kinderburgemeester of lid van de kinderraad worden. Ook als je in een andere gemeente op school zit, maar woont in Aalsmeer of Kudelstaart ben je welkom om je aan te melden. Als kinderburgemeester ga je vaak op pad met de burgemeester. Je ontvangt Sinterklaas, deelt prijzen uit bij sporttoernooien, spreekt bij herdenkingen en vieringen en opent allerlei evenementen. Voor één schooljaar ben jij het gezicht van de kinderen van Aalsmeer en Kudelstaart en mag je met jouw belangrijkste thema aan de slag. Tevens ben je voorzitter van de kinderraad.

Kinderraad

Als je geen kinderburgemeester wordt of wilt worden, kun je lid worden van de kinderraad. De kinderraad praat over allerlei zelfgekozen onderwerpen en bedenkt en organiseert acties om die onderwerpen te ondersteunen. De kinderraad organiseert bijvoorbeeld elk jaar de Inclusieve Buitenspeeldag. Dit jaar richtte de kinderraad zich extra op de thema’s eenzaamheid en speeltuinen. In de afgelopen jaren heeft de kinderraad bovendien gezorgd voor veel zwaaitegels tegen eenzaamheid op verschillende plekken in Aalsmeer en Kudelstaart.

Opgeven en selectiedag

Opgeven kan tot en met vrijdag 5 juni. Uiterlijk maandag 15 juni krijg je bericht of je bent uitgenodigd voor de selectiedag op 22 juni. Tijdens die dag speel je een kinderraadvergadering na en presenteer je jezelf voor een jury als je kinderburgemeester wilt worden. Om je op te geven stuur je een kort filmpje waarin je jezelf en je plannen voorstelt naar: kinderburgemeester@aalsmeer.nl.

Foto: Kinderburgemeester en kinderraad bij energieproject op scholen (foto aangeleverd).