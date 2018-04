Bushalte Rondweg Mijdrecht verbeterd

Mijdrecht – Na een flinke verbouwing is de bushalte Mijdrecht-Centrum aan de Rondweg op 5 april officieel heropend door wethouder Alberta Schuurs. De halte is aan beide zijden van de Rondweg verlengd, zodat er meer bussen achter elkaar kunnen staan. Dit was nodig vanwege het toegenomen aantal buslijnen op de halte sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling. Met de aanpassing willen de gemeente De Ronde Venen en Goedopweg het openbaar vervoer en daarmee de bereikbaarheid van de regio Utrecht verbeteren.

Wethouder Schuurs: “Ik ben blij dat de gemeente via deze samenwerking met Goedopweg wel invloed kon uitoefenen op het openbaar vervoer in de gemeente. De verbetering aan de bushalte Mijdrecht-Centrum draagt bij de bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer. De dienstregelingen van zowel Connexxion als Syntus zijn de afgelopen periode fors gewijzigd, waardoor er veel meer bussen bij deze halte komen: bussen naar Amsterdam-Bijlmer Arena, Hoofddorp, Woerden NS, Breukelen NS en Uithoorn, spitsbussen naar Amstelveen en Amsterdam en de interne buslijnen M1 door Mijdrecht en M2 naar Wilnis-De Maricken. Met de aanpassing van de bushalte is er genoeg ruimte om deze bussen op te stellen en is er tevens een veilige oversteek over de Rondweg gerealiseerd. We blijven ons inzetten voor verbeteringen in de dienstregeling!”

Fietsenstalling

Naast de verlenging van de bushalte aan beide zijden van de Rondweg is ook de fietsenstalling uitgebreid met twintig extra fietsparkeerplaatsen. Tevens is er een zebrapad aangelegd, zodat reizigers de Rondweg veilig kunnen oversteken.