Burgemeester kijkt met buurtbewoners terug op woningbrand

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers is in gesprek gegaan met bewoners van de Plesmanlaan. Daar was in maart vorig jaar een grote brand in een woning. Hij wilde graag weten hoe het nu met de mensen gaat.

In de nacht van 21 op 22 maart 2024 brak een grote brand uit in een huis aan de Plesmanlaan. De brand was snel onder controle, maar een gezin dat naast de woning woonde, was maar net op tijd buiten. Een oplettende buur had hen gewaarschuwd. Hun huis werd onbewoonbaar verklaard en zij kregen noodgedwongen een ander huis toegewezen. De bewoner van de woning waar de brand ontstond, moest naar het ziekenhuis.

Contact met de buurt

De burgemeester sprak al snel na de brand met mensen uit de buurt en bezocht het gezin dat moest verhuizen. Nu organiseerde hij opnieuw een bijeenkomst in buurthuis Ponderosa. Niet veel mensen kwamen naar de bijeenkomst. Sommige bewoners vinden het nog te moeilijk om over de brand te praten. De aanwezigen lieten weten juist weinig te hebben meegekregen. Zij hopen wel dat het verbrande huis snel wordt opgeknapt. Woningcorporatie Eigen Haard heeft laten weten dat ze gaan beginnen met renovatie. “Daar zijn we erg blij mee”, zegt een bewoner.

Buurthuis helpt mee

De beheerders van Ponderosa, de heer en mevrouw Nicolai, vertelden dat het buurthuis altijd klaarstaat voor hulp. “We zijn er binnen vijf minuten als er iets gebeurt. Iedereen is hier dan welkom”, vertelden ze. De burgemeester bedankte hen hiervoor. “In moeilijke tijden hebben we elkaar nodig. Fijn dat we op onze buren kunnen rekenen.”

Meer informatie: www.buurthuisponderosa.nl.

Op de foto: Buurthuis Ponderosa. Foto: Gemeente Uithoorn.